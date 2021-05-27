發展商推盤攻勢浪接浪，新世界（017）及港鐵（066）合作的大圍站項目最後一期柏傲莊III，為本月推出的第6個全新盤，剛公佈首張價單，共182伙，扣除最高20%折扣後，折實平均呎價19,999元，較去年推出的1期略高約6%。

單位實用面積310至1,014方呎，間隔1房至4房，折實價674.8萬至2,383.2萬元，折實呎價17,779元至24,403元。

據價單顯示，入場單位為8A座8樓E室，實用面積310方呎，1房間隔，折實價674.8萬元，呎價21,768元。2房最平為8B座8樓E室，實用面積475方呎，折實價854.8萬元，呎價17,996元。3房最平為8B座8樓C室，實用面積814方呎，折實價1,447.2萬元，呎價17,779元。4房入場費低於2,000萬元，最平為8A座8樓A室，實用面積1,014方呎，折實價19,568元。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，由於去年柏傲莊1及2期銷情理想，對3期銷情有信心，將緊接本周六開示位及收票，料下周末開售。保留四房大單位稍後推出招標。另外，發展商是次同樣不提供一按及二按貸款，黃浩賢認為買家有足夠能力在市場找銀行承做按揭。

價錢方面，1期及2期首批折實平均呎價都是1.9萬元，3期首批有河景單位，首批價錢維持同一水平，視乎收票情況逐步提價加推。黃認為現時市場購買力強勁，一手及二手市場都錄得多宗大額成交，以用家主導，相信下半年投資者會積極入市，有助推高樓市。

對於大圍站沉降問題，黃浩賢表示，事件已經妥善管理，相信不影響買家入市意欲。另外中洲置業火炭星凱·堤岸有意在6月推盤，黃認為，由於兩個樓盤位處的鐵路站不同，認為客源雖然有重疊但相信不多，認為多個樓盤推出對市場屬好事。

代理：開價較預期低5%至10%

中原地產陳永傑表示，柏傲莊III開價比市場預期低，折讓大約5%至10%，認為發展商打算起動樓盤，相信之後會提價加推。樓價方面，差估署最新數字，本港樓價只欠1.5%就創新高，而中原城市領先指數CCL亦預計在6月超過190點高位。

美聯物業布少明表示，柏傲莊III價錢吸引，呎價不足兩萬，但景觀比2期優勝，具有競爭力，相信銷情暢旺。同區二手屋苑現時成交呎價大約1.8萬至1.9萬元。預計項目落成時呎租約50元。市況方面，預計本月一手錄得2,100宗成交，比上月的800宗大幅增加，下月有望升至2,500宗。

全數建有892伙的柏傲莊III，單位由1房至4房不等，實用面積285至1,695方呎。

柏傲莊共分3期，首兩期於去年10月先後推出，首批單位折實平均呎價分別18,921元及19,838元。

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