GameStop散戶大戰對沖基金沉寂一輪，WallStreetBets概念股上演第二輪挾空倉，其中GME抽升15.82%，收報242.56美元，AMC升19.2%，收報19.56美元，BB收升9.9%後升勢未止，市後再升6.67%，突破10元關口，報10.07元。有金融機構估計，單是周二淡友已蝕7.54億美元，折合約58.8億港元。

據監察Reddit WallStreetBet版網站Swaggy Stock數據顯示，WSB概念股討論熱度於近日急據上升，其中GME留意量接近1400，AMC亦緊隨其後，其他包括BB、RBLX等，不過RBLX留言當中較大部份為負面情緒。RBLX昨收報89.71美元，升0.44%。

GME於周二開始抽升，據金融分析公司Ortex數據顯示，由於股價反彈，沽空GameStop和AMC投資者當日估計已蝕7.54億美元，折合約58.8億港元。Ortex聯合始創人Peter Hillerberg指，價格急升會導致淡試圖購回股票平倉，造成額外的需求，反過來又會刺激股價進一步上升「這就是Reddit軍團所希望的。」

根據《路透》Refinitiv數據，目前AMC的沽空估計佔股份流通量21%，GME的沽空估計佔流通量17%。

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