奧星生命科技（6118）遭證監會點名股權高度集中，於5月11日有18名股東合共持有9,955萬股股份，佔股本19.42%。連同2名主要股東所持的3.77億股股份（73.54%），合共約93%集中在少數人手上，意味街貨只有7%。該股今日（27日）升2.1%或0.2元，收報9.86元。

公司主席兼行政總裁何國強及其妻持有66.27%股權，執董何建紅則持有7.27%股權。

該股股價在去年8月至12月期間，收報介乎3.18至3.73元，日成交僅為18.6萬股。但其後股價在短短6個月拾級而上，由去年12月23日的3.6元，升141.1%至今年5月11日的8.68元，而日均成交亦上升至61.6萬股。

證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司的股價亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

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