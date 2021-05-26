做財經專欄作家絕對是一件苦差，因為環球經濟瞬息萬變，令人難以在短期內掌握經濟脈搏。猶幸，筆者已有30多年的股票投資經驗，對數據分析也算到家。

筆者發現近幾季香港股市多了大媽積極參與，令港股更難炒。不過，大家只要明白大媽的炒股策略多是向上炒或向下炒，一旦能夠跟貼這班大媽炒股速度和節奏，贏面肯定會提高些！炒港股要與時並進，不能一本通書睇到老。香港股市在過去幾年已逐漸A股化，現時加上北水南調，港股即市波動已有A股的影子。所以，作為投資者必須改變已往的Mindset，並採取更加適合現時市況的投資策略。

昨天筆者與冼潤棠做中午港股節目，棠哥指出，昨日出現大量外資流入A股，反映環球資金似乎進軍亞洲股市追落後。從A股有迹象回暖來看，港股肯定有運行。不過，選擇何種板塊呢？當然是與內地政策有關的板塊。一個好例子是醫藥股，如果大家有留意四環醫藥（460）的走勢，便會知道內地資金下注這個板塊，四環早前取得韓國生物製藥公司Hugel生產的A型肉毒毒素Letybo 50U，相信對四環的未來業績將產生頗大的支撐。

關焯照

經濟學家