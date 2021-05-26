【本報訊】電視廣播（TVB、511）昨日舉行股東會，對近期對手ViuTV節目人氣更勝TVB，主席許濤稱樂見電視業有新氣象，強調希望製作的節目贏年輕人口碑。TVB又指對政府出資購入今屆奧運播映權非常支持，但因東京奧運存在太多不確定因素，因此沒有商業的目標。

許濤在股東會上被問到ViuTV時表示，近日見到電視業有很多新氣象，公司樂見其成，希望繼續照顧社會各年齡層的需要，「所有嘅觀眾都係我哋嘅觀眾，尤其是年輕人」，公司會製作不同的節目，希望可以贏到年輕人的口碑。

他又稱，TVB在今年初增強綜藝團隊，副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉和首席創意官王祖藍回巢，在節目類型上亦作出不同嘗試，例如清談和選秀節目，對收視有正面影響。提到奧運節目，提到公司旗下五條頻道播放500小時奧運節目，myTV SUPER播放1,000小時節目，稱服務市民是公司目標，因東京奧運存在太多不確定因素，因此沒有商業的目標。

23%票數反對許濤做董事

近日Facebook群組曾指出TVB中國生意未如理想，許濤指年報有提及2015年中國收入為2.71億元，至去年中國收入是8.03億元，五年增長三倍，升幅較其他業務好。

不過，股東會對TVB重選董事的投票結果顯示，許濤等人受到不少反對，利憲彬、盧永仁和盛智文皆遭逾四成票反對出任董事，險守席位，許濤也受兩成三票數反對當選。