滙豐控股（005）宣佈將退出美國零售銀行業務，並重新定位其美國財富和國際銀行業務，目前退出計劃尚待監管部門批准，預料相關交易稅前成本為1億美元，不會帶來重大收益或虧損。

滙豐於官網發文表示，美國共148間分行中，90間將退出零售銀行業務，並關閉35間至40間分行，Cathay Bank和Citizens Bank將收購滙豐美國部份分支機構，而該行不再為銀行餘額低過7.5萬美元的客戶提供服務，但會繼續投資美國國際批發銀行業務專營權。將在現有市場中保留20至25個實體網點，重新用作國際財富中心，專注於全球聯繫富裕和高淨值客戶的銀行業務和財富管理需求。

Citizens Bank將接手滙豐東岸80間分行以及80萬名客戶，截止今年3月底，這批客戶存款涉資92億美元，未償貸款為22億美元；Cathay Bank則接手西岸10間分行以及5萬名客戶。交易尚待監管部門批准，預計明年第一季度完成。

行政總裁祈耀年指出，滙豐在美國零售銀行業務缺乏具競爭力的規模，但美國業務是國際網絡的關鍵，下一步會專注於其競爭優勢，將全球財富管理客戶和世界其他市場聯繫起來。

滙豐美國及美洲行政總裁Michael Roberts稱，對戰略性重新定位感到高興，認為找到合適的買家對客戶及員工均非常重要。

《華爾街日報》分析，滙豐在中國及香港賺取可觀利潤，近年已進行多次改革，以重新定位亞洲業務，今年2月就透露考慮出售美國零售業務，並計劃5年內在亞洲投資60億美元。另外，滙豐亦擬出售法國零售銀行業務。

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