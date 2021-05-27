港島黃竹坑新盤晉環，堪稱新一代「明星盤」，無論大家族成員、地產界「富二代」，甚至明星等相繼捧場。

本月熱賣新盤之一的晉環，買家陸續曝光。大劉（劉鑾雄）前女友呂麗君（現名呂姵霖），亦斥7,055.2萬元連掃兩個單位。據土地註冊處資料，晉環1B座41及42樓A室樓上樓下2個三房單位，實用面積同為919方呎，成交價分別3,518.8萬及3,536.4萬元，平均呎價38,385元，登記買家為呂姵霖（LUI PUI LAM），另付樓價1,058萬元辣稅入市。

歌手李克勤妻以2,583.9萬元購3房戶

本身已居住南區壽臣山的歌手李克勤夫婦，新近入市以2,583.9萬元購入晉環一個三房單位。土地註冊處資料顯示，晉環1A座15樓F室，實用面積937方呎，三房戶，呎價27,576元，獲買家盧淑儀（LO SUK YEE EMILY）登記買入，與歌星李克勤妻子中英文名字相同，料屬同一人。李氏夫婦早於十年前已斥資逾半億元購入壽臣山購曉穎花園複式單位。據悉，是次單位所需付109.81萬元稅項，即佔樓價4.25%，盧氏應透過首置身份入市。

晉環買家可謂星光熠熠，包括百老匯電器家族成員,以1.1億元購入1A座5個單位，同座尚有大生銀行家族成員馬清楠，以3,361.9萬元購入同座高層G室，呎價3.95萬元。永義國際創辦人官永義妻子雷玉珠亦以1,402.5萬元購入2B座中層E室。

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