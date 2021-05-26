【本報訊】新一批白居二出爐，隨即撻着未補地價居屋及公屋市場。黃大仙、天水圍、屯門及將軍澳昨率先開齋，單日錄最少五宗白居二買家撲入市個案。竹園北邨一個兩房公屋盤，綠表呎價高見7,630元，較市價高約一成。

富誠林栢榮稱，黃大仙首宗新出爐白居二成交，為竹園北邨橡園樓高層10室，實用面積443方呎，兩房間隔，業主本月8日才放盤，居二市場叫價350萬元，剛減至338萬元易手，呎價7,630元，創屋苑綠表呎價近兩年新高，比市價高約一成。新買家為白居二人士，前天已睇樓，昨日早上取得購買證後，下午即落定入市，將借盡九成按揭上車。原業主2017年4月透過租置計劃僅以56萬元買入，持有單位四年，轉手勁賺282萬元，大幅升值五倍。

祥益黃肇雯指，天水圍昨單日錄得兩宗新白居二買家入市個案，先是天富苑K座低層5室，實用面積650方呎，業主叫價468萬元，連減四口價共50萬元後，剛以418萬元易手，呎價6,431元，白居二買家把握機會上車。另一宗為天盛苑D座中層12室，實用面積535方呎，獲白居二買家以415萬元購入，呎價7,757元。

祥益胡志偉表示，屯門首宗白居二成交出爐，為龍門居12座高層F室，實用面積431方呎，未補價以367.5萬元易手，呎價8,527元，創屋苑居二市場呎價今年新高。該買家昨日取證後，立即衝到龍門居即睇即買。世紀21將軍澳鄺志輝指，將軍澳錄得首宗新一期白居二入市，買家斥510萬元購入寶盈花園8座中層J室，呎價近1.2萬元。

富嘉呎價1.6萬冠大圍居屋

因應住屋需求有增無減，房委會去年已完成「白居二2020」申請者資格審核，並於上周五向4,500名申請者發批准信及確認書，申請人可隨即於房委會或房協發展的居屋第二市場購買單位，名額4,500個。

白居二殺到，資助房屋市場交投亦表現不俗。大圍富嘉花園1座高層E室連地價以780萬元易手，呎價16,116元，創大圍居屋呎價新高。其次，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用面積595方呎，三房間隔，以895萬元連地價售出，呎價15,042元，創屋苑樓價新高紀錄。

屯門站上蓋屋苑瓏門，低層兩房戶已搶到900萬元。有區內地產代理表示，「冇貨係咁，客驚買唔到」。代理指，瓏門5座低層C室，實用面積488方呎，業主叫價企硬900萬元，最後無價講下售出，呎價18,443元。資料顯示，同座中層C室去年11月以799萬元售出，今次成交低六層，反而賣貴101萬元或13%。