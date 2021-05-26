【本報訊】金價創逾四個月新高，主要由於美元偏軟和美國國債孳息回落，美股高位震盪，加上引發市場對黃金需求。

現貨金價連續兩日造好，昨曾升0.71%至每盎斯1,912.76美元，為今年1月初以來最高。其他貴金屬亦造好，白銀曾升0.83%至每盎斯28.232美元。美滙指數徘徊89.8水平，10年期美債孳息報1.55厘。

美股早段靠穩

中銀國際環球商品市場策略主管傅曉昨日於路透社訪問稱，10年期美國國債孳息回落至近兩周低位，觸發資金技術性追買黃金。她指1,900美元似乎是現貨金價一個強勁的關口，美國勞動市場數據表現疲弱，將利好金價，意味聯儲局有機會維持寬鬆貨幣政策。

匯商表示，經濟逐漸重啟，再加上資金流出加密貨幣、避險黃金和白銀，對金價及銀價前景很樂觀，即使中國威脅要壓抑商品資源價格，但金價依舊有支持。

美股三大指數表現靠穩，約本港昨晚約10時半，道指報34355點，升42點；標指升6點，報4194點；納指升68點，報13725點。分析數據顯示，拜登財政刺激計劃即將結束，單純依靠政府補助的民眾將難以為繼，美國人未來6個月的購買意願在房屋、汽車和家用電器三個主要的支出類別大幅下跌，其中家電購買意願出現最大月度降幅。盡管消費者對當前狀況的評估有所改善，但由於預期未來幾個月增長放緩和勞動力市場狀況疲軟，消費者的短期樂觀情緒有所回落。