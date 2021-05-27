上回提到低利率環境持續之下，房地產信託（房託）將受惠於環球尋求收益的趨勢。講到亞太房託的關鍵特質，必須提到其收益的穩定性、透明度和可預測性。皆因房託投資於收租物業組合，目標是定期向投資者派發所得的收入，與直接購買物業相比，房託擁有多項優勢。除了多元化和流動性之外，投資者只需較少的最低投資額，便可以持有這個資產類別。

更吸引的是，投資者無需為管理這些物業而煩惱。而且在條例監管要求下，大部份房託更承諾將最少 90% 的盈利，以股息的形式定期分派給投資者。

這種資產類別在過去十年曾經抵禦過市場的大波動，包括歐洲主權債務危機、美國聯儲局縮減量寬恐慌、中國股災及中美貿易戰等，持續為投資者帶來穩定的回報。

市場上有不同類型的房託，通常以相關的物業類型分類：

1. 零售業房託擁有並營運零售商鋪及購物中心，管理團隊透過翻新物業和管理租戶合約以產生持續的收入。

2. 工業房託擁有並營運工業大廈、傳統分層工廠、倉庫、物流中心等物業。

3. 辦公室房託擁有並營運主要商業區的甲級辦公室、工業地區的辦公室和辦公室園區。

4. 酒店及度假村房託擁有並營運酒店和度假村，以產生現金流及利潤。

5. 多樣化房託擁有並營運兩類或更多類別的房地產，如辦公室、零售商店、酒店和其他投資組合内的物業。

隨着全球經濟持續重整，不同房託的營運方式亦有所改變，務求承接更多投資機會。各類房託亦具有自身特點，在整體基金上扮演不同角色。

如工業房託，屬於防守力強的行業，具結構性增長優勢，憑着在疫情期間，數據中心、物流及電子商貿相關物業的需求維持穩健，其表現在2020年經濟下行時表現較為理想；零售房託在2020下半年隨着經濟復蘇出現環比回升，預料在重啟經濟後將維持需求；辦公室房託方面，新加坡甲級辦公室的總租金具抗跌能力，考慮到經濟活動開放及物業的優質物料。

黃惠敏

宏利投資管理亞太房託投資專家

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