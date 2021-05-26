寶業（2355）去年5月上旬連爆兩棍，累升近三成後停牌，其後發通告表示，控股股東正考慮潛在私有化建議，復牌再炒高24%。到去年11月，集團發通告宣佈要約期結束，決定不進行私有化，股價隨即重返近10年新低。

本周二，寶業突然再度活躍，價量齊升，原因有兩個。第一，根據去年11月的通告，控股股東不能在半年內重提私有化，數數手指，半年時間已過，意味再有私有化炒作憧憬。第二，原來當日寶業出手回購，股數43萬股，價格介乎3.92至4.04元，涉資171.1萬元。以金額計肯定唔算多，但象徵意義重大，事關以總成交股數54.6萬股計，回購佔比達八成，志在必得味濃，亦反映現價抵買。

有幾抵買？睇下最新每股NAV，原來高達17.7元人仔，市賬率低至0.2倍，昨日再抽高13%，究竟係炒私有化定回購，冇人知道，但就係有錢到。今次同樣連爆兩棍，應該點操作？首先緊記小注入場，因為成交疏落，第二，睇實回購動作，呢兩日都唔會見到手影，因為現價偏離回購上限，等多幾日啦，見回購托唔起甚至冇回購，個價又落嘅，咪走囉。最後，當然要𥄫實有冇通告講私有化啦，祝好運。

唐牛

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