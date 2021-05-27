星展銀行（香港）研究部發表第三季中國及香港宏觀經濟展望，預期中國全年經濟增長10.5%，並上調香港全年GDP增長至6%，為大行預期中較樂觀。

中國首季GDP按年增長18.3%，創有紀錄而來高位。星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮則表示，中國GDP增長已在今年首季見頂，料第二季將下滑至10%，下半年經濟增速亦會逐漸放緩。

三個因素令人行放緩收水步伐

周洪禮認為，人行的收緊貨幣政策將會放緩。他解釋，隨海外生產線陸續恢復生產，加上外圍對中國製疫情用品的需求減少，增加下半年的出口壓力。

再者，貢獻超過一半GDP的消費支出未完全復蘇；而內地銀行超額儲備仍偏低，第三季又有高達1.38萬億元人民幣的國企債券到期，周認為人行有充份誘因減慢「收水」，以維持市場流動性。

該行預期，人民幣匯價下半年將回落至6.5至6.55水平，因美國長債息屆時或升至2厘，吸引資金從人民幣流回美元。

通脹憂慮無礙本港經濟復甦

該行對香港今年經濟前景審慎樂觀。經濟師謝家曦預料，第三季前恢復通關將加快本港經濟增長，有望回到2019年的水平。失業率到今年末亦會跌至5.8%。

謝家曦認為，本港通脹會緩慢上升，指雖然3月中國生產者物價指數增近7%，但需要時間才會傳導至香港的消費物價。而差估署最新樓價指數連升4個月，亦反映樓市最差時間已過去。

被問及美國提早縮表對香港的影響，謝家曦表示短息仍處於超低水平，加上下半年繼續有中概股來港上市，短期仍能正面支撐資產價格。

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