ViuTV成功捧紅藝人及節目，反觀電視廣播（511，TVB）節目受到不少市民批評，繼而影響廣告收入，內部財務問題亦不容忽視。《蘋果》收到一份債券名單，列舉TVB由2016年至2019年購買的債券，除了已知曉的星美及國儲能源外，原來仍涉及去年被頒令清盤、前主席陳國強好友葉家海旗下的凱華集團，以及早前違約的紫光集團債務，兩筆債合共2.8億元。

公司去年年報提到對投資組合作出檢討工作，並出售部份債券。TVB非執行董事徐敬回覆本報查詢時指出，凱華債券已經在2020年底已經按專家估計作出適當的撥備；包括紫光集團和其他等仍然未出售的債券，仍已在資產值上作出了適當的調整，以符合審計師要求和上市公司條例。

他又透露，今天手上的債券資產值比這個數字更低，因為在這期間公司又適時地出售了一些債券。將來是否需要為債券作增值或減值撥備要視乎債券價格的波動，但因為現在手上餘下債券的金額比往年減少了很多，其價格向上或向下的調整不會對公司業績做成巨大影響。

黎瑞剛曾提及：有人買自己朋友公司債券

TVB早年因星美債券減值影響，2019年確認公平價值虧損3.3億元。早前TVB大股東黎瑞剛接受傳媒訪問時，有意無意披露TVB以往大額購買債券原因：「原董事局負責人及部分管理層負有重大責任，未經嚴格的風控流程，就自行決策投資了自己朋友公司的債券。」

在《蘋果》獲得的債券清單中，詳細列出TVB過去3年購買的債券，合共金額約39億元。記者統計2016至2019年公司披露購買債券金額為31.7億，加上回購公司債券的7.94億元，金額大致吻合。

過去數年TVB披露購買債券時，僅以「物業發展商/物業管理公司」、「金融機構（銀行及保險）」，以及是否上市公司來劃分，外界難以了解當中細節。而名單中顯示，除了TVB回購自己發行的債券外，首4名最重倉的分別是星美（已處理）、渣打、Royal Bank of Scotland group及凱華，共購金額近2億美元（折合約15.25億港元）。

據資料，該批凱華債券於2020年到期，涉及金錢達2,547萬美元（約2億港元）。凱華早於2019年因延發全年業績而停牌，2020年即被頒令清盤，同年1月陳國強宣佈退任TVB主席，其好友葉家海8月被高等法院判定破產。

葉家海為「殼王」陳國強的好拍檔，早年陳國強將長和（001）大班霍建寧引入他出掌的錦興售予葉家海，並改名為凱華。2015年黎瑞剛在入主TVB成為股東，葉家海為TVB替任董事，他亦曾擔任邵氏兄弟控股（953）主席。至2016年功成身退，由黎瑞剛接任。

紫光集團及墨西哥石油皆有危機

除凱華外，債券名單中亦有提及以1,000萬美元（逾7,500萬港元）購入紫光國際債券，於去年到期。但紫光去年底始公佈，因流動資金緊張，繼在岸債務違約後，有境外美元債違約，當中包括2020年12月10日到期的4.5億美元有擔保債券，可能導致交叉違約。

而去年受累疫情，石油出現供應過剩，導致油價暴跌，不少公司遭受重創，其中有報道指墨西哥石油為當時全球負債最高的石油公司，TVB曾購入該公司1,000萬美元2027年到期的債券。

昨日股東會上，有股東質問購買星美及國儲能源以外債券的情況，管理層僅稱「其他係不重要投資」。但記者發現，去年公司年報中提到，除星美及國儲能源外，「管理層透過採納其獨立挑選的參數而進行債券收回率的分析，並於年內就該等債券計提額外ECL（預期信貸損失）撥備8,800萬元」，而2019年亦作出同樣金額撥備，合共1.76億元。

陳國強入主始大額投資債券

TVB上市多年都沒有投資債券，至陳國強入主後，2016年才開始大額購入，但不久就發生「星美爆煲」事件。當年報道指，陳國強與星美的大股東覃輝關係友好，在2018年TVB更向星美借出兩筆巨額資金，涉及8.3億元，而TVB在買入星美債券約半年前，陳國強率先出手向第三方購入價值4,000萬元的星美可換股債券。

當時TVB強調星美屬上市公司，任何人均可購買其債券，事件不構成任何關連或衝突。同年凱華公佈，擬向星美出售廣州物業，三間公司的金錢瓜葛，外界難以理解。

2019年公司股東會上，時任TVB行政總裁李寶安接受傳媒訪問，承認買入星美債券由主席陳國強建議，當中有人動議、有人和議，並非一個人的責任，亦指事件已告一段落，可見將來不會投資非核心業務。

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