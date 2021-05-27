財務數據

●中華煤氣（003）旗下的港華燃氣（1083）表示，今年首四個月售氣量按年上升三分一，隨著內地經濟復蘇、出口增加、受惠清潔能源政策、氣源供應穩定等因素，預期今年售氣量將錄得雙位數字增長。該公司透露，去年斥資47億人民幣入股上海燃氣25%，政府審批工作處於最後階段，預料將於兩個月內完成。

●《明報》同系公司萬華媒體（426）公佈，截至今年3月31日三個月，營業額為1,174.4萬元，按年增加2.74%；虧損601.5萬元，去年同期虧損1721.7萬元；每股基本虧損1.5仙。

●汽車之家（2518）公佈，截至今年3月1日止首季，淨收入總額為18.41億元（人民幣，下同），按年增加19.1%。在線營銷及其他收入為5.39億元，按年增加74%。其中，數據產品收入按年增加64.9%。純利為6.33億，按年增加7.9；非美國通用會計準則(Non-GAAP）下，7.34億元，按年增加13.72%。

●江蘇寧滬高速公路（177）公佈，今年首季營業收入為23.92億港元，按年增加1.48倍；扣除非經常性損益之純利為11.33億元，轉虧為盈；每股基本盈利為0.2271元。

人事變動

●恒生銀行（011）宣佈，錢果豐已退任本行獨立非執行董事，並不再出任董事⻑、提名委員會席及薪酬委員會委員；由獨立非執董利蘊蓮已接替其職務，將收取董事⻑袍金每年86萬元、提名委員會主席袍金每年40萬元、審核委員會委員及風險委員會委員袍金各為每年28萬元，以及薪酬委員會委員袍金每年20萬元。

同時，李家祥亦已退任獨立非執行董事，並不再出任本行審核委員會主席及風險委員會委員；大酒店（045）董事總經理兼行政總裁郭敬文已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

●光大環境（257）公佈，王天義將辭任總裁，但將繼續擔任執行董事兼主席；欒祖盛將獲委任為執行董事兼總裁，6月1日生效。欒祖盛為現任光大永明人壽保險有限公司、光大金控資產管理有限公司董事職務。

●金鷹商貿集團（3308）公佈，Hans Hendrik Marie Diederen退任執行董事，今日生效。

●永利澳門（1128）今日舉行股東週年大會，全部議案均獲得通過，不過重選香港行政會議成員林健鋒為公司獨立非執行董事的提議，獲近7.3億股投下反對票，佔投票總股數達15.5%，比另外兩位重選的董事分別接獲0.19%及1.58%反對票，明顯高很多。

其他

●高銀金融（530）宣佈，法院進一步將呈請聆訊押後至百慕達時間6月21日。

●石四藥集團（2005）公佈，旗下附屬公司江苏博生醫用新材料股份有限公司開發的新產品「一次性使用配液系統多層共擠生物用膜」，最近已投入工業化生產並實現銷售，是目前國內唯一一間可以替代進口生物膜的生產商。 公司指，該產品符合美國藥典USP六級及國家標準相關要求，廣泛用於疫苗及生物藥品的研發和生產領域，具有廣闊的市場發展前景。

●上海醫藥（2607）公佈，以7.5億元人民幣向旗下附屬公司上海新先鋒，收購上藥生物醫藥100%的股權，完成收購後上藥生物醫藥將成為公司的全資附屬公司，其財務業績將被納入公司合並財務報表範圍。

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