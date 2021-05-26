電子股信利國際（732）5月中低價1.05元，宣佈耀眼季績後爆上，昨收1.61元，兩周內翻了半番。通達（698）具有信利翻版潛質。

1) 信利2020年純利5.02億元（港幣 ．下同），跌11%。今年首季營收53.26億元，按年增14%；純利2.63億元。按年激增176%，季內有外滙盈餘0.22億元（去年同季虧損0.48億元）。其餘三季盈利預測增幅20%，全年可賺7億元，增39%，PE 7.6倍，PB 0.52倍。

中績大爆燈

2) 通達去年營收97.59億元，升6%；純利3.51億元，跌12%。去年上半年業績大劣，只賺0.29億元，按年大跌91%；下半年業績大優，賺3.22億元，按年增幅2.8倍。對比強烈，造就今年中績大爆燈。

通達客戶包括小米（1810）、蘋果（美：AAPL）、三星（韓：005930）丶Oppo、Vivo，近年主打的手機玻璃質感外殼大受歡迎，已宣佈今年首季營收22.87億元，按年大增38%。上半年盈利若與去年下半年相同，按年增幅將達10倍！打打折，都大爆燈。以去年下半年年度化作指標，今年全年可賺6.44億元，增長83%，PE只有6倍，較6年平均12.3倍折讓逾5成，只及龍頭舜宇（2382）的二成。

3) 通達今年預測PB 0.55倍，較6年平均1.58倍折讓六成半，只及舜宇的7%。

4) 小型同業京信通信（2342）市值與通達相若，今年預測PE 23倍，PB 1.21倍。通達較其便宜幾條街。

★通達2020年初最高價1.08元，今年業績勝2019及2018年，現價0.61元，重見去年高位非奢望，潛在回報77%。聯昌睇0.91元，瑞信睇0.72元。

同場加映：近期薦買的藥業股國藥（1099）、白雲山（874）、華潤醫藥（3320）、上海醫藥（2607），平均跑出成績，上藥稍慢，補充少少。

潤藥現價5.53元，今年預測PE 8.2倍（6年平均15倍）、PB0.67倍（6年平均1.29倍）。姊妹股華潤醫療（1515）預測PE 20倍、PB1.35倍，潤藥折讓太大。潤藥目標價重溫：7元。招銀證券睇9.2元。

上藥現價16.8元，跌3%。今年首季盈利按年大增104%，預測全年多賺32%，PE 6.7倍（6年平均12倍）、PB 0.76倍（6年平均1.2倍）。即將成為第二大股東的雲南白藥（深：000538）近日急升，預測PE去到29倍、PB 4倍，上藥大折讓。上藥目標價重溫：23元，潛在升幅37%。招銀證券睇24.9元。

何車