轉眼5月將成為過去，又是回顧與展望之時。

筆者上周本欄作了兩個預測，以及推介了一隻股份。首先是預測比亞迪股份（1211）和京東集團（9628）有機會「 染藍」，還有警告本港上市虛擬貨幣交易平台股份將有機會暴跌，而推介的股份就是比亞迪股份。

一星期過後，比亞迪順利「 染藍」，至於京東集團，由於恒生指數公司表明，短期內將不會再加入科技及互聯網股份，主要原因是這個行業比重已很高，那麼京東集團「染藍」，可能要改編張家輝金句：「你今次冇，可能要過多幾次先有機會有。」

上周警告有機會暴跌的虛擬貨幣平台，面對內地政策打壓，個別虛幣平台股真的好「弊」，其中某一隻一周跌幅超過20%。

恒生指數公司上週五宣佈季度檢討，比亞迪股份順利獲納入恒生指數，並且同時獲納入國企指數。比亞迪股價上周推介至今，累積升幅超過一成，表現絕對喜出望外。恒指季檢生效日期是6月7日，意味指數基金相關買盤，必須要在6月4日收時後競價時段前完成。

當然，看好比亞迪，當然是他們硬橋硬馬真功夫，還有極佳市場推廣策略。集團早前宣佈第100萬架新能源車正式下架，這部全電動「漢EV」買家就是何猷君，一張合照更勝千言萬語。至於一架車也未曾投產，市值卻比亞迪大一倍（雖然過去一個月股價已累積很大跌幅）的那間呢？認識我的讀者當然會知道，即使股價再跌一半，我也絕對不會考慮。有聽我意見的朋友，相信最少能夠避過一劫，即使未能把握機會買比亞迪，哈哈。

還有另一間，我也很看好，就是吉利汽車（175），首先個人看好他們開發的新電動車品牌極氪，隨着年底前正式投產，將會輕易佔據中價電動車，一個不俗的市場份額。為甚麼這麼有信心？你看看他們過去創辦的品牌Lynk & Co，共享母公司旗下富豪汽車大量資源包括底盤等技術，250十天移動線附近買入風險有限。

筆者持有比亞迪（1211）及吉利汽車（175）。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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