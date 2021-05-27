京東集團（9618）分拆的京東物流（2618）將於今日下午4時15分開始暗盤交易，據輝立市前暗盤顯示升至49.8元，較招股價40.36元高出23%。不計手續費每手賬賺944元。

京東物流以每股40.36元定價，接近招股價範圍下限，集資淨額241.13億元。一手中籤率8%，抽300手（30,000股）穩獲一手；於香港公開發售共有136.5萬人認購，超額認購714.61倍。

由於公開發售部份超購逾63倍，啟動回撥機制後，香港公開發售佔全球發售股份總數提升至9%，國際發售部份則超額認購約9.8倍。「頂頭槌飛」共有58張，需要認購913.74萬股、涉資達4億元，始獲分150手。

京東物流指，資金將用於物流網絡的升級擴張，開發供應鏈解決方案以及物流服務的先進技術。股份將於明日掛牌。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略