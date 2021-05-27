美國司法部正調查對沖基金Archegos爆倉事件，影響遍佈全球大型銀行，曼哈頓的聯邦檢察官要求相關銀行提供資料，但現時未清楚司法部正調查哪些潛在或是實體的違規行為。

《彭博》引述消息人士透露，這場災難導致歐洲、亞洲以及美國的大型銀行損失超過100億美元，對於採取調查行動，檢察官發言人表示不予置評，而Archegos發言人亦未有即時回應相關消息。

於今年3月，Archegos對ViacomCBS Inc.等股票進行了大規模以及高槓桿押注，但在市場情況惡化時，未能滿足追加保證金的要求，不少銀行都爭相拋售該家族基金的持倉，因而對各投資銀行，包括瑞信、野村和摩根士丹利造成極大損失。

報道亦指，雖然有關當未曾指控Argegos或各銀行在交易中違反了任何法律，但這一事件引發了監管機構的公開批評，以及世界各地的監管機構私下的一些詢問。美國貨幣監理署新代理主任Michael Hsu於上周表示，這事表明華爾街已經變得過於自滿，忽視經濟中不斷增大的潛在威脅。

《彭博》引述另一位消息人士指出，美國證券交易委員會（SEC）亦於3月對Archegos對沖基金經理Bill Hwang展開初步調查。SEC亦都在探索如何提高這類衍生品押注的透明度。亦有消息指出，英國的審慎監管局（PRA）一直要求瑞信、野村和瑞銀等機構交出它們向Archegos放貸的資料。而當中最受Archegos事件影響的瑞信，大部分槓桿都在倫敦入賬。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略