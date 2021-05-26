【本報訊】恒地（012）近日部署推售鴨脷洲逸南之際，同系西營盤忠正街新盤藝里坊．2號，最新錄得一宗一房連平台單位成交，呎價見3.56萬元，創項目呎價新高。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊．2號5樓G室，實用面積266方呎， 一房間隔，連361方呎平台，成交價948.2萬元，成交呎價35,646元，呎價創項目新高。

逸南周日賣45伙 收350票

發展商補充，藝里坊系列累售395伙，套現近32億元。當中藝里坊．2號累售209伙，佔可售單位240伙近87%，套現近16億元。而藝里坊．1號累售186伙，佔可售單位194伙近96%，套現亦近16億元。

同系鴨脷洲逸南落實本周日開售45伙，包括20伙開放式及25伙一房單位，實用面積183至264方呎，折實價427.6萬至678.5萬元，呎價22,990至27,058元。整批單位總值逾2.64億元，折實逾2.48億元。入場單位為3樓E室，面積186方呎開放式戶，折實價427.6萬元，呎價22,990元。市場指，項目上周日起收票，已收350票，超額6.5倍。

屯門洋房屢錄交投，英皇國際（163）趁機推出旗下洋房項目畔海，位於屯門大欖澄麗路9號，已取得入伙紙及滿意紙，料短期內以現樓形式推售。

畔海昨上樓書，樓書顯示，項目建有八幢洋房，1至9號洋房橫向一字排開（沒有4號洋房），樓高3層，面積3,290至4,641方呎，屬四房三套房或全套房間隔，均附有雙車位，天台亦連泳池，各附平台、花園及天台。而9號洋房最大，位於地盤較東面的獨立一隅，樓高4層，面積4,858方呎，連平台20方呎、花園331方呎及天台885方呎，屬五套房間隔，附泳池及雙車位。