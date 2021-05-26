粉嶺山山麗苑是2020年4個居屋之中，隔涉、欠交通、暫無配套，不過勝在價錢低，定價由117萬至259萬元，加上伙數多達3,222個，相信不少中籤者都會照買。雖然屋苑位於皇后山，大部份單位是向東北及向北，景觀認真開揚，遠望深圳。至於被視為好方向的東南樓景亦不俗。別以為附近村屋林立，沒有高樓大廈，就可以戶戶無遮無攔，有兩座6戶向正西望毗鄰公屋，相信會是揀到最後的單位。

屋苑大部份單位向東北，包括C座及D座14至16室、E座7至9室、F座14至16室，低層單位有機會被前方樹木遮擋，約10樓開始就不受樹木遮掩，中層開始見到景觀開揚，由中層至最高層景觀相若，而最高層可遠望至深圳。一般被視為好座向的東南樓，在山麗苑就不及向東北開揚，而是會看見後山，包括B座1及2室、 C及D座5至7室、F座4至6室，低層會被樹木遮擋，上升到10樓就好好多，而去到十幾樓以下則望到鋼鐵廠。屋苑最不開揚景觀的單位，相信是A座9至11室及B座11至13室，由低層至高層都是公屋景。

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