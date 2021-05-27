92歲長和系創辦人李嘉誠早前公佈接種復必泰疫苗，今早他在旗下基金會專頁帖文，表示已完成接種疫苗，抗體指數讓醫生滿意，並感謝大家關心：「不疫樂乎，阿彌陀佛！」

基金會上載的照片看到，他在上月16日接種第一針復必泰疫苗，而在今個月7日接種第二針，兩針均在養和醫院接種。

早前報道指，李嘉誠在第一針後帖文表示「我今天打咗疫苗，你打咗未？」其紅顏知己周凱旋早前亦到養和醫院接種復必泰疫苗。

李嘉誠打復必泰疫苗，變相透露了其身體健康狀況。本身政府提供的注意事項中，提到特別年長的組別（例如85歲以上人士）不應預約；另外有慢性疾病、嚴重過敏史、對多過一種藥物類別過敏等，應先諮詢家庭醫生或專科醫生，意味李嘉誠患有上述病可能性低。

至於其子李澤鉅為港區人大政協，估計已於年初接種內地國藥集團生產的疫苗，而李澤楷早前於旗下電盈（008）股東會自爆「已打兩針」，現場消息指注射疫苗種類「同爸爸一樣」。

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