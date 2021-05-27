中國國家統計局公佈，4月規模以上工業企業利潤總額7686.3億元（人民幣，下同），按年升57%，受去年同期基數影響，增速較3月回落35.3個百分點。

今年首4個月，工業企業利潤達到25,943.5億元，按年升1.06倍，較2019年同期增長49.6%，兩年平均增長22.3%。41個工業大類行業中，有39個行業利潤總額按年增加，其中有色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額按年升4.84倍、汽車製造業升1.58倍、石油和天然氣開採業升1.19倍等，1個行業扭虧為盈，1個行業實現減虧。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，受市場需求改善、大宗商品價格上升等因素推動，上游採礦業利潤增長明顯加快，原材料製造業保持較快增長。但受疫情和國際環境影響，工業經濟穩定恢復的基礎還不牢固，企業效益改善仍不平衡，尤其是部份消費品行業盈利狀況尚未恢復到疫前水平；而大宗商品價格處於高位，將加大中下游行業生產經營壓力，故需做好大宗商品穩價工作。

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