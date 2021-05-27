本港樓市越發熾熱，樓價指數逼近歷史高位，發展商紛紛積極部署推盤。近2個月前命名，內房中洲置業攻港頭炮、位於火炭站旁的坳背灣住宅項目星凱·堤岸，積極部署推盤。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目最快將於6月獲得預售樓花同意書，並將於6月啟動部署銷售，但強調無意截擊大圍上蓋物業推出。

楊聰永指，項目發售前期工作已經準備就緒，只待政府批出預售樓花同意書。楊指目前樓市熾熱走勢，主要反映去年積壓的購買力，以及持續低息環境帶動，加上不少套股換樓的現象，預料樓市走勢仍然向好。楊又料大圍站上蓋物業發售後，樓市會有一段時間沒有新盤，但仍然會不溫不火向上。

不過樓市熾熱，要在開售前強佔市場，發展商都施展渾身解數，中州則安排由5月29日起至父親節，即6月20日期間，每個周六日都安排水晶巴士路演，遊走港九新界各區，包括中環、灣仔、觀塘、黃大仙以至荃灣及沙田等。

項目由4座住宅大廈組成，共涉及1,335伙，包括約373伙一房戶、約453伙兩房、約373伙三房，以及約136伙為開放式、四房及特色戶型。

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