【本報訊】小米（1810）趁華為手機業務走下坡之際，首季收入及盈利都創季度新高。小米季內收入達768.82億元（人民幣．下同），按年升54.69%，經調整淨利潤更按年升1.64倍至60.69億元，而且智能手機業務的毛利率按年顯著增長4.8個百分點。

根據彭博數據，市場預期小米截至今年3月底的首季收入中位數為746.8億元，經調整淨利潤中位數為39.3億元，小米成功交出超預期的表現，智能手機業務的增長功不可沒，其分部收入較去年同期增長69.8%至514.91億元，除了增長幅度是所有分部業務中最佳，對整體收入佔比亦高達六成七，比去年同期的佔比高了6個百分點。

全球出貨量排名第三

小米表示，期內的全球智能手機出貨量達4,940萬部，較去年同期的2,920萬部多出69.18%，整體業務毛利按年升87.4%至142億元。其中，智能手機業務的毛利按年升1.7倍至66.34億元，拉動有關業務的毛利率由去年首季8.1%攀升至上季12.9%，主因是產品組合升級，且供應短缺下，所需的促銷活動減少。

小米引述Canalys統計，其全球智能手機出貨量排名仍是第三名，市佔率為14.1%。單就小米起家的中國市場計，期內智能手機出貨量市佔率為14.6%。至於海外市場，已成小米智能手機業務的支柱之一，Canalys統計顯示，它連續五個季度於西班牙的市場份額位列冠軍，在東歐地區連續兩季市場份額第一，並首次在俄羅斯的智能手機出貨量市場份額達到第一，屬小米海外業務突破口的印度，則已是連續14個季度保持排名第一。

今年首季印度爆發新一波疫情，小米總裁王翔承認印度市場確實面對挑戰，但現時當地生產仍維持正常，雖然銷售受到一定影響，不過仍然可以在部份地方經網上銷售，有部份線下店舖仍有開店，未有計劃降低手機出貨量目標，會繼續關注印度疫情發展。

造車業務成股價動力

現時全球鬧晶片荒，王翔表示，晶片短缺問題是周期性，大約每四年會出現一次，而去年疫情加劇晶片荒情況，主要因為衍生在家工作等不同的市場需求，估計今年仍無法解決，但對小米而言，這不是個重要問題，亦不影響其電動汽車業務，因為電動車研發需時三年，相信屆時原材料短缺問題已經解決。

安里證券研究部董事湯麗鴻指，市場事前擔心小米手機出貨量會因印度疫情放緩，惟出貨量沒下跌，業績超預期，有望支持其股價達29至30港元，但因為小米股權回購、獲美國解除認定為「中國軍方公司」及重回富時全球股票指數等好消息已盡出，加上內地分店達5,500家，料中國業務已踏入成熟階段，相信要待小米在造車的新業務有更多實質進展，才能為股價帶來突破動力，暫時未見長期突破30港元的條件。小米昨日隨大市升1.4%，收報28.15港元。