中國監管機構正調查中國恒大（3333）與盛京銀行（2066）之間，逾千億元人民幣的關聯交易，當中包括盛京銀行集中持有大量恒大的債券等等。

《彭博》引述內媒《財新傳媒》報道，中國銀保監正在調查，盛京銀行持有大量中國恆大債券，並向中國恆大查詢，中國恆大表示不能即時就相關報道給予回應，而京銀行及銀保監則未有回應。

《彭博》指出，大陸監管機構遏制房地產行業的槓桿比率，背負沉重負債的中國恒大試圖於未來兩年內，減少其大約一半的負債。截至去年底，雖然中國恒大信用情況改善，但仍然違反所有降低債務水平的監管指標，即所謂的三道紅線。

中國恒大債券於今早下跌，其2025年到期，票息8.75%的美元債券下跌了3.5美仙，至80.7美仙，是自去年9月以來最大跌幅。據盛京銀行年報，中國恒大是其最大股東，於2019年低，應大陸政府予盛京銀行的要求，中國恒大提高對盛京銀行的持股。

恒大現跌近3%，報12.542元。

而「大劉」劉鑾雄的華人置業（127）亦於2016年時購入盛京銀行5.77億H股，佔當時盛京銀行已發行股本總額近1成，但隨後該股見頂下挫，大劉要蝕逾23億元。而大劉高位接貨的原因，據報指是幫恒大主席許家印接貨，以維持恒大足夠公眾持股量。華人置業執行董事甘比於去年初，在場外以平均每股6.5元減持9,000萬股盛京銀行H股，估計要蝕近5億元。

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