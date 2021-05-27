二手樓價節節上升，各區不斷有新樓王誕生。中原地產許永生表示，分行最新促成一宗長沙灣碧海藍天複式戶成交，2座頂層戶，實用面積1,181方呎，原則為三房套房間隔，擁507方呎平台及385方呎天台，座向東南，可享維港海景，最初開價3,300萬元，議價後以3,100萬元成交，呎價26,249元，造價及呎價均創四小龍歷史新高。

許永生指，新買家為同區換樓客，深知四小龍僅得碧海藍天提供複式單位，且只有8伙，供應罕有，是次遇上心水戶即積極議價，終成功購入作新居。原業主2015年5月以2,461萬元入市，持貨6年，現轉手賬面獲利639萬元離場，單位升值26%。

據了解，西九四小龍對上一宗高價成交要追溯至去年10月，昇悅居2座一伙頂層連天台戶以2,718萬元成交，以實用面積1,116方呎計，其實用呎價24,355元。

YOHO Midtown兩房賣923萬 創近3年新高

中原地產王勤學表示，疫情受控，樓市暢旺，樓價快速反彈。元朗YOHO Midtown剛錄得一宗高價成交，3座高層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，向內園，叫價930萬元，減價7萬元，以923萬元沽出，樓價創屋苑分層兩房單位2018年7月後近3年新高，呎價18,205元。

王勤學指，原業主於2017年7月以705萬元買入單位，持貨約4年，賬面獲利218萬元，升值31%。

屯馬線即將全線通車 用家「租轉買」入市翔龍灣

美聯物業黃森傑表示，屯馬綫有望提早下月底全線開通，從現時屯馬綫一期終點站的啟德，延伸至宋皇臺、土瓜灣等，有一直於土瓜灣區租樓人士睇好後市，決定「租轉買」購翔龍灣2房，成交價740萬元。

上述成交單位為翔龍灣2座中層H室，實用面積361方呎，屬2房間隔，內櫳企理，向東北，望開揚遠景，吸引本身租樓多年之同區客入市，因見將有新鐵路站準備通車，有感規劃發展成熟，故睇準時機立即入市。據悉，單位原叫價750萬元，最終議價10萬以740萬元成交，呎價20,499元。

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