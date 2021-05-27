低買高賣是商業世界的常識，要是有人把邏輯倒轉，那肯定就別有內情，話說有財團於2020年高價32億元從新創建（659）手上接貨，令外界摸不着頭腦，事隔不夠一年，財團終於露出肥美的馬腳，放風要搞新巴城巴合併，原來是想在經濟不景的情況下，仍堅持想玩老掉了牙齒的壟斷遊戲。

這是一個典型的殘民自肥的商業行為，只是湊巧發生在公共事業，HK市民連環不幸事件就發生了，那怕已有兩鐵合併、領展壟斷的前車之鑑，為香港帶來國際級沙中線醜聞和街市霸權，未來交通界似乎也會被扣上官商勾結之嫌。

話說新主Bravo Transport Holdings Limited，由Templewater Bravo Holdings Limited（90.8%）、 漢思能源（554）（8.6%）及Ascendal Group Limited（0.6%）組成，2020年8月收購時還明言員工福利不變，豈料不夠四個月，據報公司管理層便出現大地震，當中原表明會留任的城巴新巴工程總監李廣威、城巴新巴人力資源及財務總監吳智光等都被踢出局，而前線的後勤部亦大裁近百人或被迫轉職為車長。

對於新巴城巴的亂局，行政會議成員、運房局和運輸署責無旁貸，兩巴不斷強調很久無加價，是睜大眼說謊，這個世界沒有「焗賭」，難道財團當天斥資32億時沒有想過風險？更離譜的是，前後未及半年，已加價一次，半個月後再極速放風會再加價

而現在也必須亡羊補牢，不能夠再任由新主予取予携，反競爭搞壟斷。試想想，一旦兩巴合併成真，帶來的壞處只會越來越多：為了開源而加價、整合班次或削班；裁員為了節流而裁員或削福利，在經濟困境下為基層員工百上加斤，絕對不合符現在內地政府所推崇的聚焦民生，讓市民為財技埋單。

略懂政治現實的，也該明白到妥協的藝術，新主肯定會拿出一盤爛賬，指去年撇除政府補貼全年稅前虧損高達8.13億元，客量方面同樣按年下跌約27%。

但此時政府就應該退一步，進兩步。要是真的要批准新巴城巴合併，也該設下一些條款，如抽起20至30條港島非過海線，讓巴士公司重新競投，且需提供方案解決把一些路線投訴率高、經營不善的問題。

畢竟新巴城巴每日乘客量曾逾100萬人，是位處香港島的重要戰略資產，只要把系統略為升級就能掌握大量民生數據，正好政府近年要推甚麼智慧城市，但卻無甚智慧，這時候正好重新考慮是否借機向巴士公司出合理作價，研究如何把公共交通的數據一步步整合起來，提供更多利民服務。

大灣區國舅爺

http://fb.com/royal.bro.in.law

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略