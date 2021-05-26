年初， Tesla創辦人Elon Musk不斷在社交媒體唱好加密貨幣，例如 Bitcoin及 Dogecoin，鼓勵支持者買入；2月初，Tesla宣佈購買汽車可用Bitcoin，並在市場購入總值15億美元的Bitcoin，作為加密幣平台的流動資金。Bitcoin價格由去年底約2萬美元水平，至4月15日一度升至約6萬多美元的歷史新高，絕對跑贏大市。

Elon Musk上月中警告網民，指加密幣價格可能偏高；本月中又指Bitcoin「礦工」利用太多能源挖礦極不環保，而且他認為Bitcoin的開採量被集中在少數公司手中，過於中心化，所以Tesla決定不再收Bitcoin。大好友突改變立場，所有加密幣即時下瀉。雖然後來Elon Musk澄清沒沽售Bitcoin，不過未能為幣市止瀉。

如果加密幣過於集中在某些人手上，就正如Elon Musk說可能會變得中心化，容易被超級KOL舞高弄低，相信今次他替很多人上了寶貴一課。有評論指Elon Musk可能知道中國將會進一步收緊加密幣管制，但礙於不能洩露機密，便於社交媒體「警告」Bitcoin有下行風險。

Elon Musk早前承認自己可能是第一個主持《Saturday Night Live》的亞氏保加症患者，節目播出後，引起全球關注，其實只要多一點了解亞氏保加症患者，或許能明白Elon Musk為何有優於常人的智商和耐力，甚至可參透這「鬼才」說話背後的玄機。

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長