青冰十幾年前初入行，「五窮六絕七翻身」，算是其中一個最入腦的hashtag，其餘的仲有十月股災、丁蟹效應及基金經理放暑假等等，估唔到十幾年後，五窮月仍深印在新一代投資者的腦海中。

現時五月即將完結，指數先低後高，少少哋升幾百點，表現一般啦，但在所謂的五窮月，都收貨吧。整體市況也不太差，醫美股、醫藥股及消費股都好強勢，今星期連劵商股都起舞，美國科技股在月初時也有一輪虛驚，但嚟到月尾又變番乜事都冇，唯一一個資產在本月令人窮的，相信就是以比特幣為首的一眾虛擬貨幣。

月初時曾跟朋友傾過五窮月這個話題，大家都找過近十年的倉位數據，赫然發現原來大家在五月的表現普遍不錯，輸錢的次數只有兩次，雖然股市可升可跌，往績並不代表將來，但都係一種幾好的心靈雞湯。踏入五窮月後要小心行事，盡量細細注大大聲，分散投資減低風險，現時事後孔明回看，頂，如果大注啲就爽歪歪啦。

五月不窮，自然會令大家對六絕月放下戒心，尤其是近日股市氣氛轉熱，資金湧入掃起A股，港交所（388）作為港股寒暑表，都忽然靚仔番晒。但提醒返大家，全球疫情現時來到中後段，新經濟股受多項不利因素夾擊，率先倒下，但其實舊經濟累積升幅亦都唔少，青冰認為已經進入了較難玩的階段，以往隊新經濟股，舊經濟股多數都會逞強，但你睇返昨天中遠海控（1919）、阿里健康（241）、京東健康（6618）及金山軟件（3888）等，無分新舊同時下挫，相信六月都會繼續咁玩，各自各精彩，不會齊上齊落。現時市場最驚都係收水，所以在下周五出非農數字前，逐步減倉應是上策，至於那些擾亂思維的hashtag，不要再信喇。

青冰

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