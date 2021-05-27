恒指最近出乎意料之外轉強，升近29,300點左右嘅阻力，以陰陽燭計，形成咗上升裂口並肩陽燭，係短線強勢徵兆，多數有follow，尤其第二支並肩陽燭嘅周四，實情係唔少股份炒作，睇唔到市場係屬於整固階段。好難解釋轉強原因之下，市場半信半疑，反而證明市場未見超買，突破阻力機會相對高，舊年美股喺疫情之下升到破晒頂就係一個範例。呢啲情況，短線部署不妨積極一啲，有盈利喺手然後再且戰且走。

重磅科技股首季業績較差，預佢哋暫時係弱勢股，可以唔理一排，轉攻二三線。重磅科技股不濟，都有其好處，就係多咗游資可以炒其他股份，有部份二三線、貨較乾嘅股會挾得比較癲，例如近排輪流起步嘅醫美股，以為昊海（6826）唔識升，就一日爆升18%畀你睇，呢一刻仲有唔少未破位嘅受市場歡迎股份正待起動，可以吼吓，個股有可能挾到你唔信，唔好睇小。

跟得恒指最近嘅選擇，自然係港交所（388）同富途，尤其富途自然更具爆發力，較穩健嘅低估值風電股可以繼續持有，銅、鋁價或整固完畢，商品股亦值得留意機會。

https://www.instagram.com/guyyeung/

https://www.facebook.com/advanceguy1/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略