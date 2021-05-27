英國內政部27日（周四）更新入境數據，2021年1月31日開放申請至3月31日，當局2個月內收到34,300宗BNO簽證申請，其中20,000宗為主申請人個案，14,300宗為受養人個案，而20,600宗為境外申請，13,700宗為境內申請。當局估計第一季有5,500個BNO和特區護照持有人獲批特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）。

20,600宗境外申請中，有5,600宗已獲批出簽證，其中包括3,600宗主申請者個案及2,000宗受養人個案；13,700宗境內申請中，有1,600宗已獲批出簽證，其中包括1,200宗主申請人個案及400宗為受養人個案。

成功批出簽證的個案中，86%為BNO護照或香港特區護照持有人，而41%受養人持有特區護照以外的護照。

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