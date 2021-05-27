UA院線結業，原有戲院位置成各界爭奪之地。英皇電影宣佈，成功進駐銅鑼灣時代廣場8年，將斥資7,000萬元翻新及購置設備，目標在聖誕節前開張。

英皇文化產業（491）公佈，承租九置（1997）旗下時代廣場的戲院營運，包括時代廣場12至14樓所有戲院範圍，以及部份3樓至11樓，為期8年。使用權資產價值約9,250萬元，即平均每月租值96.4萬元。

臨時清盤官仍持戲院牌照

英皇戲院將會拆卸原本UA Cine Times戲院，斥資約7,000萬元重新裝修及購置設備，而戲院將視乎交收、裝修和營業牌照的轉手情況決定開業時間。英皇文化表示，如果疫情許可，目標可在今年聖誕節前營業，而目前為止，戲院的營業牌照在臨時清盤官手上，希望可以盡快完成轉換手續。

英皇電影副主席楊政龍表示，在銅鑼灣時代廣場看戲，盛載了不少香港人的回憶「對於我們能夠進駐如此具有象徵意義的地方，覺得很興奮。」

該公司指出，銅鑼灣時代廣場戲院在香港戲院業界傳統中，是近年香港島最高票房戲院，同時是銅鑼灣區面積最大及座位最多的戲院，亦位處香港核心位置，人流極旺，是香港人和遊客必到之處，極具戰略位置。

英皇文化在公告亦指，旗下公司主要從事娛樂、媒體及文化發展業務，透過今次策略性地擴展據點，至另一位於黃金地段的大型購物商場，將能夠擴大其在香港的電影放映網絡。

UA曾不敵自由行搬「樓上鋪」

UA戲院在時代廣場1994年開幕後便一直進駐地下至2樓，2012年因自由行旺盛，在高昂租金下UA一度遷出，讓路予名牌店舖承租，翌年搬上12至14樓，至今年3月結業。翻查資料，時代廣場戲院佔地逾4萬平方呎，提供898個座位。

目前英皇電影在香港營運6家戲院，包括尖沙咀iSQUARE、將軍澳日出康城、荃灣荃新天地、馬鞍山新港城中心、屯門新都商場和中環娛樂行，完成進駐時代廣場後，全港戲院增至7間。

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