《路透》報道指,保安局局長李家超去信壹傳媒(282)創辦人黎智英、滙豐銀行及花旗銀行,威嚇假如與黎智英戶口作任何交易,可被判最長7年監禁。該信件為本月14日保安局引用《港區國安法》凍結黎智英壹傳媒股份和三間私人公司銀行資產後發出。

報道引述一名不具名的黎智英財務顧問指出,雖然這些戶口內資金相對少,但事件意味黎智英在全球銀行網絡中的私人財產,與香港銀行往來這一部份將會完結。

報道亦引述3位未具名的資深私人銀行家以及3位企業律師意見,而這6人與黎智英戶口沒有關連。他們指,香港政府此舉顯示《港區國安法》制度首次延伸至規管精英銀行階層,銀行客戶及主理財務的高層將會面臨風險。

黎智英的財務顧問團隊正向銀行及律師尋求指引,看如何可以挑戰凍結令,以及審視離岸資產及透過本地銀行進行的全球銀行交易會否受影響。

「金融業及富豪界的巨大警號」

該財務顧問續指,黎智英資產分佈在亞洲、北美,包括台灣物業、加拿大酒店物業、幾千萬美元的美股資產。「我們幾可肯定他們想讓《蘋果》窒息(Choke Apple),就算沒有打算凍結離岸資產,有關資產要移至香港他們亦會刁難。」

「我們亦看到,客戶與本地為主的銀行往來,在《國安法》下變得脆弱,這是對財富管理業界,甚至是富豪一次巨大警號。」「他們打算將黎智英及《蘋果》困死(nail Jimmy Lai and Apple to the wall),但他們也可能困死整個業界。」

該財務顧問又說,由於黎智英的離岸資產都是在香港銀行處理,或許會出現不確定性。

有銀行家及律師匿名表示,由外國司法管轄的銀行,沒有義務回應別國有關個人賬戶的相關法律要求,尤其是如果這些要求與恐怖主義或洗黑錢指控無關。不過,假如《港區國安法》阻礙資金流出自由,勢影響金融行業發展前景,有不願具名的銀行家更指:「不少客戶早已經分散風險(spreading their eggs),更視新加坡為首選資金停泊點。」

3間外資銀行涉其中 包括滙豐、花旗、華僑永亨

《路透社》稱已看過相關信件,指信件是直接送到赤柱監獄黎智英手上,而內容詳細列出他7個在香港的銀行戶口,並指根據《港區國安法》第43條實施細則,以凍結其資產,而他可在2023年5月前向法院提出異議。

《路透社》亦證實,相同的信件亦有寄到滙豐及花旗銀行,但沒有指明假如犯法,負上刑責的是銀行哪位人士;而華僑永亨銀行亦在凍結戶口名單之內,但未知華僑永亨是否亦有收到有關信件。

保安局沒有就事件正面回應,只稱案件正在調查,不便透露詳情,並重申違反《國安法》屬嚴重罪行。金管局發言人指其在刑事調查沒有角色,不予評論,但又指銀行要與執法機構就刑事調查合作。

花旗銀行指不回應個別客戶資料,並指會依據法律及法規營運,而滙豐及華僑永亨則拒絕回應。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略