早前傳出國有銀行護盤買美元，遏止人民幣升勢過急，惟難擋人民幣強勢，人民幣午後發力，兌美元升穿6.38水平，一度強見6.3695，創2018年5月以來新高，截至下午4時，報6.3719，按日升95點子。

匯價幾乎重回中美兩國貿戰開打前水平，當時1美元兌6.25元人民幣，其後隨美國推出關稅措施，人民幣匯價回落至接近7.2水平。自去年疫情展開，全球再次量寬撐經濟，而內地經濟最先走出新冠肺炎的陰霾，匯價率先彈升，輾轉升至6.37，累計升幅逾13%。

瑞銀預計，人民幣未來數月會維持強勢，將9月底預測從6.35調整至6.3，年底則睇6.35；明年3月的預測值則由6.35調整至6.4，6月底將會見6.45，並提議投資者為美元弱勢告終做好準備，料聯儲局將在今年下半年開始為明年縮減買債計劃做鋪墊。

《路透》周二引述消息透露，國有大行力阻人民幣升破6.4重要心理關口。截至下午4時，人民幣在岸價報6.3774，離岸價報6.3719。

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