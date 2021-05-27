外國的資產管理股估值不低，往績PB計，貝萊德（美：BLK）3.78倍，施羅德（英：SDR）2.5倍，富蘭克林（美：BEN）1.56倍。本港的惠理集團（806）也1.75倍。

光大控股（165）去年底的資產管理規模達1,828億元，去年資產管理盈利11.65億元，佔總盈利51％，也算資產管理股，但往績PB 0.33倍，只及外國同業的零頭，大平賣。

1）由去年3月低位計，恒指回升25％，滬綜指升27％，深綜指升36％。光控現價9.69元，較去年3月低位9.44元高出不多。過去十年，光控共有6次跌至9元左右即告回升。

今年中績料爆升

2）2020年，光控純利22.64億元，微升1％。去年付稅9.48億元（有效稅率30％），大增72％（前年有效稅率20％），以稅前盈利計，增幅仍達16％。去年上半年賺7.65億元，按年大跌59％；去年下半年賺14.99億元，則按年爆增273％。上下半年強烈對比，可造就今年中績按年爆升。以去年下半年盈利作為指標，加上人幣升值、內地股市向好、有效稅率估計復常等因素，光控今年盈利預測33億元，大增46％，預測PE僅4.9倍。過去6年，最高PE 14.7倍，平均7.3倍。

3）光控往績PB 0.33倍，今年預測0.31倍。過去6年，最高PB 1.49倍，平均0.65倍。

4）1997年，市場順口溜：「有嘢賣，搵光大。」光控財雄勢大，又有國務院背景，當年PE炒上505倍、PB 5.1倍，成為燒手指火棒，今日豆腐渣價錢。

＊光控現價9.69元，自標PB 0.5倍，目標價15.2元，潛在升幅57%。廣發證券睇16.52元，中金睇13元。

同場加映：光大環境（257）3月11日業績見光，股價即由4.85元掃上5.5元，現已回落17％，猶低於績前。公司去年賺60.16億元，增16％。今年預測多賺14％，預測PE僅4.1倍，較6年平均11.2倍折讓63％，預測PB 0.56倍，較6年平均1.86倍折讓70％。北控水務（371）今年預測PE 6.5倍，PB 0.76倍，光環較其吸引得多。

光環現價4.6元，目標PE 6.5倍（與北控水務睇齊），可見7.3元，潛在升幅59％。國泰君安睇10.7元，華泰睇7.42元。

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