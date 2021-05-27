香港成立的人工智能公司商湯科技上市計劃有新進展。路透IFR引述消息指，商湯計劃最快年底前來香港上市，同時亦會繼續推動在A股上市。

該報道指，商湯最近就來港上市展開討論，對在香港及上海兩地上市持開放態度，但目前未知會否兩地同時上市。

去年8月有傳商湯科技計劃在科創板上市，並已與中國證券監管機構進行磋商。消息指，科創板仍是商湯A股上市的最理想地點，但由於內地監管機構對科創板上市監管較緊，或減慢其於科創板上市步伐。

內地媒體去年11月已引述商湯科技一份融資計劃書，公司預計3年內在中港A+H兩地上市。商湯2014年由香港中文大學工程學院創立之人工智能初創企業，本港首間AI獨角獸，提供包括人臉辦別、視頻分析及自動駕駛等一系列應用，去年7月公司據報進行15億美元融資，估值達100億美元。今年1月有報道指公司新一輪融資時估值已達120億美元。商湯科技擁有眾多知名投資者，包括阿里巴巴 （9988） 、晨興資本、淡馬錫、軟銀願景基金、華興資本、中金公司、IDG資本等。

不過，商湯去年10月被美國列為貿易黑名單，成為上市隱憂。美國商務部去年10月將商湯與另外27個中國政府單位及科技公司列入貿易黑名單，稱該批企業涉打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。商務部要求美國企業必須取得許可，才能向黑名單內的單位出售零部件及服務，相當於限制該些單位輸入美國科技。當時商湯發聲明強烈反對，指集團嚴格遵守相關國家及地區法律。

2018年《金融中心》報道爆出商湯2016年曾協助公安在烏坎鎮壓中識別村民，商湯指不清楚有否直接參與。該公司創辦人之一的徐立於2018年曾指，香港近年遊行，包括2014年雨傘活動，本地警方亦有依靠商湯的技術作人流管制。

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