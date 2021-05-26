新冠疫情的爆發，一度癱瘓全球各地的公共醫療系統，由基本的防護裝備如口罩及防護袍，到重症設備如氧氣樽及製氧機等，一下子都變成短缺物資。同時在封城措施下，很多地方的運輸服務都受到影響，令醫療設備供應鏈中斷。

這一場世紀疫症，反映全球急需大力增加醫療開資，疫苗製造固然是首要任務，但整個醫療系統的缺陷也有待解決。如今部份地區已開始走出疫情的谷底，我們漸漸看到隧道盡頭的曙光，有兩個醫療主題相當值得留意。

第一個是醫療科技（MedTech）。事實反映，只要好好保護醫護人員、以科技和數碼化的方案來提高效率及改善監測和診斷方法，便能大大減輕醫療系統的負擔。醫療科技由是冒起，很多政府及企業嘗試以創新的方式改善醫護人員的交流方式，以及為病人提供合適的護理。

例如在疫情期間，大家都盡量避免到醫院求診和住院，這為遙距醫療提供了很大的發展空間，各類可穿戴的醫療裝置也不斷推出市面，患者即使留在家中，也可進行診斷和監測。

情緒健康軟件有可為

而為了盡量減少入侵性的治療、加快病人的復元速度及提高成本效益，業界也日益重視機械人技術。在環球各國，很多公營和私營部門已大力投資於醫療科技，研究公司Precedence Research便預計，2027年醫療科技的市場規模將達到6,710億美元左右，遠高於2019年的4,470億美元。

另一主題是針對精神健康的軟件。長時間留在家中讓人容易產生孤獨感，如果工作和收入受到影響的話，甚至會出現不安及焦慮等情緒問題。

世衞在2016年的一項研究便發現，花在治療員工焦慮症和抑鬱症的每1美元，可產生約4美元的回報。越來越多企業都為員工提供心理健康的輔導服務，另一項於2020年進行的調查則顯示，有69%的大型企業已為員工提供虛擬心理健康輔導服務，另有88%企業則打算在今年開始提供相關服務。

可以預計，包括視像輔導、治療和處方服務等情緒健康軟件市場，將會急速壯大。在2020年，相關市場規模僅約13億美元，預計到了2025年則會增至26億美元，複合年增長率為13.8%。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理