【本報訊】受A股炒高及人民幣創三年高的熾熱氣氛帶動下，港股或許打破五窮月魔咒。外資連續三日趁勢掃入A股，滬深股通昨合共淨買91億元人民幣；三日累吸約327億元人民幣。

多名基金經理向本報表示，趁近期A股展開升浪已加倉，預計臨近建黨100周年下，中國股市將有粉飾櫥窗及追落後的利好因素，相信能夠支撐股市穩步向上至半年結。

中央隨時干預

以立投資董事總經理林少陽表示，「臨近7月建黨100周年，或有相關買盤作粉飾太平」；加上中央壓抑大宗商品、A股追落後、美國數據差等因素，均導致A股近期造好。他稱想參與A股升浪，故基金有加倉A股，並以軍工板塊為主，預期在地緣政治、南中國海的不明朗因素下有上升空間。

除了人民幣升值帶動A股及中資股向好外，安里證券主席兼行政總裁黃偉康指出，「市場仍然關注疫情走勢，其中對亞太區影響較短暫，故料升勢可持續至半年結，有助支持港股」。但建議投資者留意中央或因股市過熱而有收緊政策出台，需平衡政策風險。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城則形容A股走勢並非最樂觀，「像雨中的陽光，反彈多於轉勢」，主要由於疫情好消息已被消化、內地不肯放水，他料在中央政策下，股市呈維穩格局。其基金亦加倉30%A股至佔比八成，以科技、黃金、資源股為主。而港股則在30000點有阻力，

滬綜指保持三連升，昨日盤中曾穿3600關，惟後勁不繼，收報3593點，揚12點或0.3%；深成指更先升後跌，收報14793點，跌52點或0.4%；兩市成交合共9,668億元人民幣。板塊個別發展，有色金屬股升逾1%；化工、電力、房地產、石油、煤炭、金融股向好。白酒股繼續成為外資掃貨對象，其中貴州茅台錄11.35億元人民幣淨買入；五糧液獲1.21億元人民幣淨買入。

A股升浪支持港股重上29000關，恒指昨裂口高開至29056點，其後升幅一度擴大至351點，盤中高見29261點，為4月29日以來新高。最終港股收報29166點，升255點或0.9%；國企指數報10855點，升62點或0.6%；主板成交為1,642億元。北水淨流入由上日的78.59億元，大減至8.15億元。港股全日沽空金額約257.15億元，沽空比率為15.65%。

傳騰訊設金控

財新網引述多名知情人士報道，監管當局要求騰訊（700）成立新的金融控股公司，將其金融相關業務注入，報道稱要待騰訊提交計劃案後，再通知公司注入哪些金融業務。

騰訊昨升1.3%至618元，獲6.64億元淨入續成吸資王；美團（3690）及阿里巴巴（9988）各升1%及0.5%。恒生科指亦漲68點或0.9%至8072點。