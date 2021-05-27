聯想（992）公佈至3月季度業績，收入為156.3億（美元，下同），按年升48%，盈利為2.6億，按年升5.12倍；每股盈利2.19美仙，毛利率為16.1%。

至3月年度計，收入為607.42億，按年升20%，盈利為11.78億，按年升77%，每股盈利9.54美仙，派末期息24港仙。

公司指，儘管行業內零部件短缺帶 來了挑戰。年度收入創下9年來新高，除稅前溢利達到13年以來最高水平。個人電腦和智能設備業務部門、數據中心業務部門以及智能設備業務部門持續的利潤擴張，成集團盈利能力的重要動力。

智能設備業務集團方面，收入和除稅前溢利均創下歷史新高，收入按年增長20%至544億，除稅前溢利增長 35%至31億。個人電腦在全年的強勁表現和智能手機業務在下半年銷售的復蘇，其中個人電腦和智能設備業務收入按年增長 22%至485 億美元，佔集團總收入80%。

數據中心業務集團方面，收入按年增長15%至63億元新高，稅前虧損為1.69億，公司指，雖然零部件和物流成本顯著提高，以及疫情導致市場需求低迷，但集團中的企業IT基礎設施業務的收入仍按年增長個位數，這得益於其在多個高增長產品中的市場份額的提升。

以地區計，得益於中國市場的迅速復蘇以及個人電腦和智能設備集團業務和數據中心集團旗下的企業IT基礎設施的巨大市場份額增長，收入按年增長了 31%；而在歐洲、中東及非洲地區，集團在個人電腦和智能手機業務上都取得了強勁的表現，並在下半年首次成為該地區最大的電腦供應商，智能手機銷量幾乎按年翻一番。在北美地區，三大業務集團的銷售均呈雙位數增長。

聯想指，個人電腦和智能設備業務將持續把握從該行業結構性變化中產生的機遇並擴大其領先地位。

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