日本彈珠機龍頭DYNAM JAPAN（6889）截止今年3月底全年純利23.63億日圓（約1.66億港元），按年倒退81.46%。惟仍派末期息2日圓，全年派息派5日圓，按年削44%。期內總收入減少30.8%至986億日圓（約69.3億港元）。

集團目前主營的日式彈珠機業務，全年收入按年跌31.5%至971億日圓。總投注金額亦減35%至4752億日圓。行政總裁坂本誠表示，去年日本政府多次宣布緊急狀態，因此集團旗下約97%遊戲廳被逼閉館。不過4月日本進入第三次緊急事態後，遊戲廳能照常營業，公司營運收益亦恢復到2019年度的70%至80%。

坂本又稱，雖然作為主要客群的老年人回流率仍偏低，但集團預期日本能於7月前為全國九成長者完成疫苗接種，加上遊戲廳內做足防疫措施，相信能在下半年吸引更多老年顧客重新光顧。

集團在澳門的毛利收入亦緩慢恢復。行政人員勝田久男指，公司將繼續多館發展優勢，趁疫情買入二手遊戲廳擴充業務；並以平價彈珠機吸引新客戶，配合低成本管理的策略維持營收。

另外，於前年開始的飛機租賃業務，收入增加159%至14億日圓，旗下3架飛機悉數租出。勝田稱，集團已投入逾3億美元，維持目標增加20架飛機。

被問到集團在收購同業YUME Corporation後的下一目標，勝田表示暫未有收購計畫，但有準備充足現金流作收購。他續稱，會考慮買入有龐大分店網絡，以及跟集團風格相近的公司。

DYNAM績後收報6.83元，跌2.7%。

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