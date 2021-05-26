【本報訊】上月底新地（0016）以86.14億元超高地價，搶奪古洞北首幅住宅官地，地價超出市場估值近44%中標。原以為新地獨家高價投地，原來最終僅僅贏個馬鼻。

地政總署最新公佈地段其餘九份標書金額，除了新地外，仍然有另外四份標書金額高過市場估值上限60億元，即半數入標發展商出價相當進取，出價最少高出估值上限兩成。

原估值為48至60億

地政總署公佈上水古洞北第25區其餘九份標書入標金額，當中除中標標書金額86.14億元外，其餘第二至五高金額入標金額分別為82.1億、78.88億、73.68億及72.278億元。

當中次標僅僅比中標金額低2.4%，新地僅僅險勝奪得用地，連第五高標書金額，都比市場估值上限60億元超出兩成。

截標地段為新界古洞第25區地皮，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。

市場原先預計地皮估值為48至60億元，除新地中標價高出市場估值上限多達44%外，其餘首四標金額分別高出36.8%、31.5%、22.8%及20.5%，每呎樓面地價分別為6,847元、6,578元、6,144元及6,028元，都比2018年鄰近恒地用地補地呎價3,643元，最少高出65%以上。