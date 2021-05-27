樓市火熱，連帶二線居屋樓價拾級而上。位於筲箕灣耀興道的東駿苑，屬區內低水居屋之一，市場剛錄得一宗大單位成交，樓價首見「9球」，創屋苑入伙約27年歷史新高。

區內代理表示，東駿苑銀駿閣B座高層1室，實用面積640方呎，屬於3房間隔，日前連地價以高達900萬元易手，破盡屋苑樓價紀錄，呎價14,063元，同創屋苑呎價新高。據土地註冊處資料，原業主2016年10月連地價以666萬元購入，持貨近5年賬面獲利234萬元，升值35%。

資料顯示，東駿苑對上一宗新高價已是2年前，同座中層5室，實用面積546方呎，於2019年4月以705萬元連地價售出，最新紀錄推高近「2球」。相比同區居屋，東駿苑明顯低水，如區內居屋王東旭苑，綠表成交價高見893萬元。

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