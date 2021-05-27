華夏基金收購並接管加拿大BMO環球資產管理於香港發行的7隻ETF，周五（28日）生效。截至周二，7隻ETF總規模涉43.5億元，基於保密協議，華夏拒透露收購金額。

華夏產品與戰略部門主管何蕊表示，7隻ETF的管理費、投資策略無變，惟名稱會作出更改，而投顧工作改由加拿大萬信投資（Mackenzie Investments）負責，後者為華夏母公司主要股東之一。

她續指，收購此7隻ETF後，將豐富華夏的產品線。華夏業務拓展部副總裁麥榮發補充，收購的程序較發行新產品簡單，現有產品已有一定客戶，可有效率地擴大其客戶群。

涉及7隻ETF（已改名）為華夏亞洲美元投資級別債券ETF（3141）、華夏納斯達克100 ETF（3086）、華夏MSCI亞太區房地產ETF（3121）、華夏香港銀行股ETF（3143）、華夏亞洲高息股票 ETF（3145）、華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF（3160），及華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF（3165）。

對於潛在的新產品發行，何蕊表示華夏是行「精品」路線，不會盲目跟風推新產品。對於安碩近月調整安碩富時中國A50 ETF（2823）管理費，由0.99%減至0.35%，何蕊表示，對同樣追蹤A股的華夏CSI 50（3188）的影響不大，機構客戶需求維持強勁，故不作出任何調整。年初至今，相關產品的資金流入為市場同類最大，反映市場對投資A股氣氛不俗。

去年9月，外電已報道加拿大BMO環球資產管理計劃將旗下所有ETF轉移予華夏，是繼領航（Vanguard）第二家退出本港ETF市場的公司。

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