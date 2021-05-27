恒生銀行（011）與數碼港宣佈達成策略合作，協助創科公司把握大灣區機遇。是次計劃涵蓋五大範疇，包括大灣區市場機遇、培育創科人才、發展智慧銀行、推動企業創投，及涵蓋跨境銀行服務的營商方案，為數碼港社群企業提供協助。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍在網上發佈會表示，創科是香港未來發展的重點之一，恒生會為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案，並涵蓋跨境銀行服務的營商方案，當中包括高達50萬元優先批核貸款、特選外匯及跨境金融產品。

李文龍指，有關貸款審批條件較寬鬆，公司無需提交財務報表或以資產抵押，即可申請貸款。

此外，恒生銀行及數碼港將探討在數碼港學院推行創科人才培育計劃，內容將包括交流、培訓及研討會等，推動恒生中國及數碼港社群企業之間的交流，為初創企業進行配對，尋找生意合作機會。

數碼港首席公眾使命官陳思源在會上表示，大灣區人口高達7000萬，未來會有高速的經濟增長，為企業帶來更多的發展資源，而大灣區地理位置上毗鄰香港，方便初創企業進入内地市場。

他表示，數碼港將協助初創企業尋找合適的落地城市，以切合不同公司的特點及需要；以及協助他們尋找大灣區的合作夥伴，減低風險。此外，由於初創企業不熟悉内地文化，是次計劃將會協助初創掌握内地市場資訊，例如內地稅制、勞工法例等，並會舉辦交流活動，助初創擴展人脈關係。

陳思源指，根據數碼港的調查數據，260間初創企業裏面，有逾6成公司表示希望進駐大灣區，並計劃在大灣區設立辦事處及尋找合作夥伴。他認爲初創企業想進駐大灣區，主要因爲想尋找更多發展機遇。他續指，由於香港的市場太小，初創企業在香港成功打穩根基後，便需要尋找新的市場。他又指，目前數碼港中已有數十間初創公司已進駐大灣區。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略