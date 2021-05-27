政府近月突然收緊公司查冊，董事住址將會隱蔽，身份證號碼亦會掩蓋部份數字。香港投資基金公會去信政府，指出應對收緊公司查冊格外審慎，因為資訊的可用度及透明度是國際金融中心的基石，建議政府作公眾諮詢。

公會認為，完全明白要在保障個人資料及資訊透明度之間取得平衡並不容易，但同時擔心收緊公司董事查冊會損害資訊透明度，繼續影響香港的國際金融中心地位。

公會指出，收緊公司查詢對投資者及基金供應商均有影響，因查冊能夠為投資者提供獨特的身份辨識標誌，而遮蓋有關身份資訊後，投資及管理團隊難以監察所投資的公司是否出現問題，識別關聯交易的難度將增加，降低釐清公司股權交易的有效性。

住址一直是釐清各公司董事及相關股東的有效方法，基於本港的關連董事、關聯交易十分常見，第二上市制度下亦豁免部分要求，因此擔心政府再收緊查冊後，會導致本港資訊透明度進一步下降。

公會表示，政府應參照國際慣例，如現時新加坡容許公眾查閱公司董事的全部身份證號碼及國籍。雖然政府早前指英國不再披露董事的住址，但有關資訊仍容許信貸公司申請查閱，更重要是香港進行查冊要支付一定費用，而英國查冊則費用全免。

對於基金供應商的影響，公會指，基金經理亦難以有效地為客戶進行盡職審查，因基金經理進行認識你的客戶（KYC）及盡職調查（Due Diligence）的過程均會因收緊查冊而受到影響。現時基金經理開戶、審閱客戶姓名過程，均需要利用公司註冊處查閱公司的年度收入、確認客戶姓名及住址等。

公會認為，雖然部分資料需要向客戶取得，但公司註冊處提供的資料是最權威、最全面識別身份的數據。此外，基金經理亦需要滿足海外監管要求，收緊查冊不僅可能影響海外合規，亦有機會不符國際反洗錢組織、金融行動特別工作組（FATF）的建議。

更重要是，香港至今仍未有「終極實益擁有人」登記冊，這方面落後於其他國家，一些成員已表明，收緊查冊會對香港國際金融中心地位產生負面影響，並可能根據反洗錢風險評估，將香港評估為較高風險的地方。

基金公會建議，若政府不想露董事的全部身份證號碼，便可考慮像澳洲般，引入「董事身份識別碼（DIN）」，可促進良好的公司行為並打擊非法活動，更重要是DIN能夠讓公眾知悉董事身份的同意，不必參考個人身份證號碼。

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