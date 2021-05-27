全球晶片供應不足，Tesla最近傳出與台灣、韓國和美國供應商商討，提前支付晶片費用，以確保材料供應的穩定性，並探討收購晶片工廠的可行性。

《金融時報》引述消息人士指，Tesla為確保晶片供應充足，正考慮多個應對方案，包括向台韓等供應商提前付款買晶片，又計劃收購一間晶片廠，但磋商仍處於非常初步階段，因收購成本高昂，增加成事難度。Tesla對報道未予置評。

台灣從2月起面臨旱災，當地政府4月開始限制供水，而5月台灣更出現兩次大範圍停電，加上全球最大晶片代工廠台積電（美：TSM；台：2330）有員工確診，使外界質疑台積電的供應穩定性。面對晶片短缺越益嚴峻，多間汽車製造商的工廠被迫停工，三星、小米、OPPO等手機品牌亦預告手機出貨量料下降。

早前摩根史丹利基於中國手機需求減弱，已下調台積電目標價至668元台幣。

本港中資晶片股逆市受捧，華虹半導體（1347）及中芯（981）受恵美國龍頭晶片製造商英偉達（NVDA）季績亮麗，連升5日，中午收市分別報43.5元及24.9元，成交額分別達5.1億元及17.02億元。

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