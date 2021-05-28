有人話：港股在近日連升是源於期結，我不同意。港股之所以從月中差點失守3月底的折墮局面扭轉過來，完完全全是靠A股轉強。如果你認為A股突破兩個月頂位是為了港股期結而做大戲，我覺得你痴左線，至少是自視過高。恆指五月不窮，這個我在月初已經解釋清楚。不過，目前恆指尚未可以確認轉強，一定要收穩4月頂29,268點樓上才合格。否則，那只是在28,000、29,000點之間的無限輪迴，根本和3、4月的行情沒有兩樣，不值得特別高興。

現在還未收復3月低位的股份，垃圾。失而復得3月低位的股份，不是強勢，只是吊多日命而已。目前只有能突破4月頂的股份才值得看好、追入，因為佢地優於大市，例如小米（1810）、網易（9999）、金蝶（268）和明源雲（909）。其中小米績優，集團公佈了今年首季淨利升163.8%至60.7億元人民幣，超預期，管理層還在芯片短缺下依然維持全年的銷售預測，向市場大派定心丸。此外，股份因獲美國撤銷了禁投令，而被重新納入指數。股份企穩27.30元的區間頂，還收復了29.30元的1月裂口底，升浪可期，現價買入的話，看32.65元之後是歷史頂35.70元，跌穿27.30元的話止蝕。

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