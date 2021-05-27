經濟評論家喜歡將不同資產拉上關係，當一個資產下跌，而另一個資產上升時，就會認為是投資者將資金由下跌的資產轉到上升的資產中，塑造對立的效果，例如早前的黃金與 Bitcoins。

由於一個是傳統資產，一個則被市場宣傳成為「數碼黃金」或「加密貨幣」，於是往往被外界互相比較。然而，兩者是否有可比性嗎？

供求量是影響黃金的價格的主要因素，例如有一些大型金礦意外停產、運輸受阻，市場預期未來供應量減少，價格就會上升。同時，美國國債息率及通脹預期對黃金價格影響比較明顯，若國債息率下跌，通脹升溫，對黃金價格有利。就如近期美國公佈的消費者物價指數創出4.2%新高，但美國聯儲局仍未有明顯的「收水」預期，國債息率曾短暫升至1.7厘後，近日已再跌至1.58厘附近。通脹升溫，而國債回報低，傳統智慧教買磚頭，所以黃金也成為抵抗通脹的投資產品。

至於 Bitcoins 等加密貨幣與這些市場經濟數據，有沒有密切的關連？本月加密貨幣大跌的原因，或多或少與Tesla創辦人Elon Musk稱 Bitcoins 挖礦耗能不環保，Tesla暫停收取比特幣引起暴跌，再加上加密貨幣市場累積巨額期貨倉位，因幣價急跌而出現斬倉潮所致。可以見到即使加密貨幣的市值曾一度超過2萬億美元，但不論在投資者結構、哪些因素引致加密貨幣價格升跌等，都與黃金有很大分別。

將兩個在經濟上沒有明顯可比較性的資產配對在一起，最終的結果只會是輸錢，被抬離場。然而，市場雜音甚多，哪些才是有用的資訊，則是考投資者的辨認能力了。

徐風

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