【本報訊】焦點新股京東（9618）分拆的京東物流（2618）今上市，昨日暗盤表現不負眾望，率先造好，最多升逾四成；惟個別券商孖展利息較高，導致「頭槌客」賺價蝕息。專家預期掛牌首日升三至四成，並有望短期納入恒生科指，屆時股價或達60元水平。

京東物流在輝立暗盤開報48.8元，最終收報48.55元，升20.3%；不計手續費，每手賬面賺819元。在富途最多升41%見56.9元，收漲30%至52.35元，一手賬面賺1,199元；高位沽貨則每手賺1,654元。

孖展頂頭槌恐蝕

該股在公開發售時吸引136.5萬人認購，超購714倍，其中發現並拒絕受理8,126份重複申請或疑屬重複申請，佔總認購份數約0.6%，雖然較今年3月大熱生科新股諾輝健康（6606）的1.1%顯著回落，但仍高於今年其他熱門新股的0.2%至0.4%。

獨立股評人聶振邦表示，有貨者短炒可上望52至55元，無貨者則可在48元以下吸納，「佢公開發售分貨較少，而且股價表現受惠科指連升三日、定價保守，所以仍然有上升空間」。他稱若科指挑戰8400至8600點水平，該股或可達60元水平。信誠證券聯席董事張智威則指，「暗盤走勢好靚，見大盤排隊買入，加上科網股反彈，相信好似快手（1024）咁短期納入科指，未來有機會升到60蚊水平」。他建議升幅一成以下可追入，三至四成可沽一半。

京東物流指，資金將用於物流網絡的升級擴張、開發供應鏈解決方案，以及物流服務的先進技術。啟動回撥機制後，香港公開發售佔全球發售股份總數提升至9%，一手中籤率僅8%，抽300手（3萬股）穩獲一手。

該股共接獲「頂頭槌飛」58張，每張獲分發15,000股。若按輝立暗盤收市48.55元、借九成孖展利息1.98厘、凍資六日、認購費1.0077%計，利息達12.4萬元，故暗盤沽貨賺價蝕息，蝕932元。富途維持3.98厘孖展息，以該平台暗盤價52.35元計，孖展客需倒蝕6.2萬元。相對券商，孖展客在銀行認購則較划算，以中銀為例，借九成孖展0.9厘息、輝立暗盤價計，頂頭槌飛淨賺逾6.3萬元。

騰訊獲分配1,380萬股

京東物流國際發售部份超購約9.8倍，不少上市前股東都趁今次IPO掃貨，其中騰訊（700）獲分配1,380萬股，佔全球發售股份2.27%，涉資5.7億元，最新持股為0.62%；新加坡政府投資公司（GIC）為現有股東獲分配股數最多，達2,850萬股，佔全球發售股份4.68%，涉資11.5億元；SCGE Fund, L.P、中國人壽信託等亦有增持。