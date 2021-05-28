保監局首次向2間持牌保險經紀公司採取紀律行動，因涉事公司未有在相關財政年度終結後的6個月內，提交經審計財報和核數師報告，各遭保監局罰款，其中一間更被暫時撤銷牌照，惟未有披露公司名稱。

在新規管制度下 ，如任何持牌保險經紀公司未按時提交財務文件，保監局會亳不猶豫採取執法行動，根據《 條例 》對該經紀公司作出檢控。一旦被裁定罪名成立，可被處第6級罰款（10萬元）。如屬持續罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款500元。如經紀公司曾觸犯有關罪行或會影響其牌照。

保監局表示，自2019年9月23日接手保險中介人的直接規管工作，上述事件發生在之前，故根據《保險業條例》的過渡性安排處理今次紀律行動。然而，本港其他金融監管機構如證監會、金管局及港交所（388）在作出紀律處分時，一般會披露涉事公司名稱，甚至是有關高層。

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